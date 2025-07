Ambulância capota durante acidente em Porto Alegre (RS) O desrespeito à sinalização de pare é apontado como causa frequente de acidentes na região Balanço Geral RS|Do R7 02/07/2025 - 13h33 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo uma ambulância que capotou no cruzamento das ruas Bagé e Carazinho, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre (RS), deixou feridos e gerou preocupação entre os moradores. O desrespeito à sinalização de pare é apontado como causa frequente de acidentes na região. Autoridades planejam reforçar a sinalização e estreitar vias para aumentar a segurança no local.