Ambulância do SAMU capota após colisão em Porto Alegre (RS) Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital Vila Nova Balanço Geral RS|Do R7 05/08/2025 - 14h05 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h05 )

Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Charqueadas (RS) capotou na capital gaúcha, na esquina da Ipiranga com Salvador França, após ser atingida por um carro enquanto trafegava pelo corredor de ônibus. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital Vila Nova. Socorristas da Ecco Salva, que passavam pelo local, prestaram os primeiros socorros. Apesar da gravidade do acidente, não houve consequências mais sérias.