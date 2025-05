Apenado tem homenagem revogada na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) Revelação de seus antecedentes criminais, incluindo condenação por furto e extorsão, levou à anulação do reconhecimento Balanço Geral RS|Do R7 12/05/2025 - 16h40 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) enfrentou críticas, após conceder e, posteriormente, revogar uma homenagem a Jeison Pereira Festugato, um apenado com histórico criminal significativo. A homenagem foi, inicialmente, proposta por um vereador, devido à ajuda prestada por Festugato durante as enchentes. No entanto, a revelação de seus antecedentes criminais, incluindo condenação por furto e extorsão, levou à anulação do reconhecimento. O caso gerou debate sobre os critérios para homenagens e a necessidade de revisão dos termos, mostrando a importância de critérios claros e justos para tais distinções.