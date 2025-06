Ataque a tiros em bar deixa dois mortos e dois feridos na capital gaúcha O crime, envolvendo quatro atiradores, é investigado como disputa entre facções criminosas Balanço Geral RS|Do R7 06/06/2025 - 17h14 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h14 ) twitter

Um ataque a tiros em um bar no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre (RS), resultou na morte de dois jovens de 18 anos e deixou outros dois feridos. O crime, envolvendo quatro atiradores, é investigado como disputa entre facções criminosas. As vítimas fatais não tinham antecedentes criminais. A polícia busca identificar os responsáveis e entender a motivação do ataque.