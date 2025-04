Aumento da cesta básica em Porto Alegre (RS) impacta orçamento das famílias Em março, o valor subiu quase 3%, atingindo R$ 790,64, o quarto maior entre as capitais brasileiras Balanço Geral RS|Do R7 09/04/2025 - 13h52 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h52 ) twitter

Em março, o custo da cesta básica em Porto Alegre (RS) subiu quase 3%, atingindo R$ 790,64, o quarto maior entre as capitais brasileiras.

Produtos como tomate, batata e café foram os principais responsáveis pelo aumento, enquanto itens como feijão, arroz e carne registraram queda.

O impacto no orçamento das famílias é significativo, com 56,38% da renda líquida do salário mínimo comprometida.

A previsão de condições climáticas mais favoráveis colaboram para que 2025 tenha uma boa safra. Entretanto, a busca por alternativas mais baratas e a dificuldade em substituir certos produtos continuam sendo desafios para os consumidores.