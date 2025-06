Avião da Latam enfrenta ventos fortes e arremete em Caxias do Sul (RS) Após três tentativas de pouso, seguindo o protocolo de segurança, a aeronave foi redirecionada para Porto Alegre (RS), onde os passageiros desembarcaram Balanço Geral RS|Do R7 16/06/2025 - 17h58 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h58 ) twitter

Um avião da Latam, vindo de São Paulo (SP), enfrentou fortes rajadas de vento ao tentar pousar no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS). Após três tentativas de pouso, seguindo o protocolo de segurança, a aeronave foi redirecionada para Porto Alegre (RS), onde os passageiros desembarcaram. Somente após esse procedimento, o avião conseguiu retornar e pousar com segurança em Caxias do Sul.