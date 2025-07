Avô é preso por estuprar a neta em Canoas (RS) O crime foi descoberto quando o irmão da vítima, de 14 anos, flagrou o avô abusando da irmã Balanço Geral RS|Do R7 03/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso de 72 anos foi preso em Canoas, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acusado de estupro de vulnerável. A investigação começou após a madrasta da vítima registrar um boletim de ocorrência. O crime foi descoberto quando o irmão da vítima, de 14 anos, flagrou o avô abusando da irmã. O idoso fugiu, mas foi localizado e preso pela polícia com provas suficientes.