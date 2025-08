Bebê morre engasgado com bala de goma em Caxias do Sul (RS) A mãe, desesperada, buscou ajuda em uma empresa próxima, onde funcionários treinados em primeiros socorros tentaram reanimá-lo até a chegada do SAMU, mas sem sucesso Balanço Geral RS|Do R7 01/08/2025 - 14h07 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um bebê de um ano morreu engasgado com uma bala de goma em Caxias do Sul (RS), no dia de seu aniversário. A mãe, desesperada, buscou ajuda em uma empresa próxima, onde funcionários treinados em primeiros socorros tentaram reanimá-lo até a chegada do SAMU, mas sem sucesso. O incidente ressalta a importância do conhecimento de manobras de desengasgo, como a de Heimlich, para prevenir tragédias domésticas.