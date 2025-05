Cachorrinha se recusa a abandonar dono que foi atropelado A lealdade do animal foi tão grande que ela acompanhou o dono na ambulância até o hospital Balanço Geral RS|Do R7 12/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente emocionante ocorreu na BR-386 entre Passo Fundo e Soledade, no Rio Grande do Sul, onde uma cachorrinha se recusou a deixar seu dono, um homem de 69 anos, após ele ser atropelado. A lealdade do animal foi tão grande que ela acompanhou o dono na ambulância até o hospital. O socorrista Luiz Henrique Bohrer compartilhou detalhes sobre o ocorrido, destacando a dedicação do animal e a decisão de levá-la junto para evitar que corresse atrás da ambulância. A cachorrinha, chamada Negrinha, foi posteriormente cuidada por uma ONG local. Esse caso raro e tocante ressalta a conexão especial entre humanos e animais, além de destacar o trabalho dedicado dos socorristas do SAMU.