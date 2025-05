Campeonato de ferradura de cavalos ocorre em Viamão (RS) Competidores do Brasil, Argentina e Uruguai competem em diferentes categorias Balanço Geral RS|Do R7 23/05/2025 - 14h32 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h32 ) twitter

Em Viamão, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ocorre o Campeonato Internacional de Ferrageamento, reunindo competidores do Brasil, Argentina e Uruguai. O evento mostra a habilidade artesanal de criar ferraduras, essencial para a saúde dos cavalos. Participantes competem em categorias distintas, avaliados por técnicos experientes. O campeonato é aberto ao público e promove a cultura e economia local.