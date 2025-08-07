Canoas: agiota extorque vítima e exige casa para quitar dívida A vítima, que precisava de R$ 25 mil para reerguer seu comércio após uma enchente, acabou pagando R$ 200 mil Balanço Geral RS|Do R7 07/08/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h27 ) twitter

Um agiota foi alvo de operação policial após extorquir uma mulher, exigindo sua casa para quitar uma dívida oito vezes maior que o valor emprestado. A vítima, que precisava de R$ 25 mil para reerguer seu comércio após uma enchente, acabou pagando R$ 200 mil. O criminoso, com histórico de roubos e confrontos com a polícia, ameaçou a mulher, que agora vive escondida e fragilizada.