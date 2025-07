Casal é encontrado morto dentro de apartamento em Canela (RS) A polícia investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio Balanço Geral RS|Do R7 28/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h14 ) twitter

Um casal foi encontrado morto em um apartamento em Canela, na Serra Gaúcha. A polícia investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio. Yasmin Schaefer da Luz e Bruno Rocha da Luz, de 30 e 31 anos, foram identificados como as vítimas. O casal deixa um filho de menos de dois anos. A comunidade está chocada, e a polícia aguarda laudo pericial para confirmar as circunstâncias do crime.