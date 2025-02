Casal é preso acusado de matar filha recém-nascida e queimar o corpo em lixão Mulher de 19 anos e homem de 20 anos foram denunciados por homicídio qualificado, após alegarem aborto Balanço Geral RS|Do R7 22/01/2025 - 18h34 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso no Vale do Taquari (RS), acusado de matar a filha recém-nascida. A mulher, de 19 anos e o homem, de 20 anos, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. O homem, que não queria a gravidez, e a mulher, que deu à luz a bebê, alegaram no hospital que a criança havia morrido em um aborto.

No entanto, a investigação revelou que a mulher degolou a recém-nascida com uma faca de serrinha, colocou o corpo em um saco de lixo e entregou ao namorado, que ateou fogo no cadáver em um lixão.