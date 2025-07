Cerrito: camiseta congela no varal por causa do frio de zero grau O fenômeno inusitado, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais Balanço Geral RS|Do R7 01/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h36 ) twitter

Em Cerrito, extremo sul do Brasil, uma camiseta esquecida no varal congelou devido às baixas temperaturas, surpreendendo o morador Celestino Garcia. O fenômeno inusitado, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais. Com temperaturas chegando a 0°C e sensação térmica de -4°C, a região enfrentou um dos dias mais frios do ano, com geadas cobrindo os campos. O evento gerou descontração e alertas sobre o frio intenso.