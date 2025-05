Churrascaria mais antiga do Brasil celebra 90 anos em Porto Alegre (RS) Fundada para celebrar o centenário da Revolução Farroupilha, o local é famoso por sua tradição e qualidade Balanço Geral RS|Do R7 27/05/2025 - 17h20 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h20 ) twitter

A churrascaria Santo Antônio, a mais antiga do Brasil, comemora 90 anos em Porto Alegre (RS). Fundada para celebrar o centenário da Revolução Farroupilha, o local é famoso por sua tradição e qualidade. A funcionária Ângela, com 50 anos de casa, destaca o ambiente familiar e a excelência no atendimento. A churrascaria mantém o serviço à la carte, oferecendo pratos como filé à parmegiana e cortes variados, atraindo clientes de todo o país.