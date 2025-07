Crianças em situação de rua são resgatadas com sinais de hipotermia em Porto Alegre (RS) A Guarda Municipal agiu rapidamente após alerta de transeuntes, salvando um adolescente e duas crianças, uma delas com queimaduras pelo frio Balanço Geral RS|Do R7 02/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h32 ) twitter

Três menores foram resgatados em Porto Alegre (RS) com sinais de hipotermia, destacando a vulnerabilidade dos sem-teto no frio intenso. A Guarda Municipal agiu rapidamente após alerta de transeuntes, salvando um adolescente e duas crianças, uma delas com queimaduras pelo frio. A situação ressalta a importância de doações de roupas e abrigos para enfrentar o inverno rigoroso.