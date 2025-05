Crianças perdem o controle da bicicleta e batem em poste em Sapucaia do Sul (RS) A menina de 4 anos quebrou o braço, enquanto os meninos, de 7 e 11 anos, sofreram traumatismo craniano Balanço Geral RS|Do R7 29/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três irmãos, de 4, 7 e 11 anos, sofreram um acidente ao perderem o controle da bicicleta em Sapucaia do Sul (RS). O incidente ocorreu enquanto iam para a escola, resultando em uma colisão com um poste. A menina de 4 anos quebrou o braço, enquanto os meninos sofreram traumatismo craniano. A falta de capacetes e o possível problema nos freios contribuíram para a gravidade do acidente.