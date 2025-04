Crimes de feminicídio indireto vêm crescendo no Brasil Embora conceito não seja oficialmente tipificado, eles referem-se a agressores que matam os filhos para atingir as mães Balanço Geral RS|Do R7 10/04/2025 - 16h13 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h13 ) twitter

O conceito de feminicídio indireto, embora não seja oficialmente tipificado, refere-se a crimes nos quais agressores matam os filhos para atingir as mulheres.

Casos recentes, como o de Théo Ricardo Ferreira Felber e dos gêmeos Bernardo e Vicente Oliveira, mostram a frequência crescente desses crimes e levantam debates sobre a violência vicária.

A coordenadora do Centro de Apoio de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta a dificuldade do sistema de justiça em acreditar nas mulheres, perpetuando o mito do ‘mau marido, bom pai’.

A psicologia explica que crianças expostas à violência sofrem danos psicológicos semelhantes aos que são diretamente agredidos.