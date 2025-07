Crise na saúde pública afeta municípios gaúchos Hospital de Morro Redondo tem atendido apenas urgências, e a gestão da Santa Casa de São Lourenço do Sul decretou calamidade pública Balanço Geral RS|Do R7 30/07/2025 - 14h07 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h07 ) twitter

No Rio Grande do Sul, o Hospital de Morro Redondo atende apenas urgências, devido a três meses de salários atrasados. A prefeitura de São Lourenço do Sul assumiu a gestão da Santa Casa após decretar calamidade pública. Médicos enfrentam atrasos salariais desde outubro de 2024. Negociações estão em andamento para resolver a crise e normalizar os atendimentos.