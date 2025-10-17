Demora para conseguir amputação complica estado de saúde de idosa Com um pé já amputado e o outro em risco devido a complicações de diabetes, a família enfrenta a angústia da espera prolongada por um procedimento essencial

A situação de uma idosa, de 70 anos, internada desde setembro em Alvorada, aguardando transferência para amputação, revela problemas no sistema de saúde. Com um pé já amputado e o outro em risco devido a complicações de diabetes, a família enfrenta a angústia da espera prolongada por um procedimento essencial, enquanto teme o agravamento de seu estado devido à demora.