Dique do Sarandi: Justiça libera obra onde não existem casas Moradores expressam preocupação com a falta de realocação adequada e o aumento dos aluguéis Balanço Geral RS|Do R7 26/06/2025 - 13h44 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça autorizou, parcialmente, a retomada das obras no dique da zona norte de Porto Alegre (RS), permitindo intervenções apenas em áreas desocupadas. Moradores expressam preocupação com a falta de realocação adequada e o aumento dos aluguéis. A decisão judicial destaca a necessidade de um plano de realocação para as famílias ainda residentes, enquanto a prefeitura enfrenta críticas pela gestão da situação.