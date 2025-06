DMAE faz reformas na comporta 14 para conter a água da cheia do Guaíba O projeto inclui a instalação de um portão móvel com motor hidráulico, visando maior segurança contra inundações Balanço Geral RS|Do R7 26/06/2025 - 13h48 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h48 ) twitter

Em Porto Alegre (RS), a comporta 14 passa por reformas para garantir sua funcionalidade, após danos causados pela cheia histórica de 2024. O projeto inclui a instalação de um portão móvel com motor hidráulico, visando maior segurança contra inundações. O diretor do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Vicente Perrone, destaca a importância de estudos mecânicos e de vedação para suportar futuras cheias, com previsão de conclusão em 10 meses.