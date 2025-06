Doenças respiratórias superlotam emergências e agravam crise na saúde pública Pacientes enfrentam longas esperas e falta de atendimento adequado Balanço Geral RS|Do R7 03/06/2025 - 17h26 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h26 ) twitter

A superlotação nas emergências de Porto Alegre (RS), especialmente na UPA Moacyr Scliar, revela a crise na saúde pública. Pacientes enfrentam longas esperas e falta de atendimento adequado, como no caso de um idoso com princípio de AVC que aguardava uma tomografia. Relatos de cidadãos mostram a insuficiência de recursos e a necessidade urgente de melhorias no sistema de saúde.