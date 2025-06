Dois homens são mortos dentro de um carro em Passo Fundo (RS) Um suspeito foi preso próximo ao local, mas a motivação do crime ainda é desconhecida Balanço Geral RS|Do R7 02/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h38 ) twitter

Em Passo Fundo (RS), um duplo homicídio intriga a polícia. As vítimas foram alvejadas dentro de um carro, e um suspeito foi preso próximo ao local. A motivação do crime ainda é desconhecida, e a arma não foi encontrada. As vítimas tinham perfis distintos, um com passagens criminais e outro conhecido na comunidade. A investigação segue com a Polícia Civil para esclarecer os detalhes do caso.