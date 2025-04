Dois uruguaios morrem em grave acidente na BR-116 As vítimas foram atendidas por equipes de resgate, e a investigação ainda busca determinar a causa exata do acidente Balanço Geral RS|Do R7 11/04/2025 - 15h36 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h36 ) twitter

Um grave acidente de carro ocorreu na BR-116, resultando em duas mortes e ferimentos em outras vítimas.

O repórter Marrone Silva traz detalhes sobre o incidente que aconteceu próximo ao município de Cristal, no sul do Rio Grande do Sul.

As vítimas, de origem uruguaia, foram atendidas por equipes de resgate, e a investigação ainda busca determinar a causa exata do acidente.

O chefe da Polícia Rodoviária Federal, Humberto Gehlen, destaca a importância da prudência ao dirigir, especialmente em condições de pista molhada. Ele alerta sobre os riscos de alta velocidade e o uso de celular ao volante.