Enchente histórica bloqueia acesso a Cachoeira do Sul (RS) A cidade enfrenta uma das maiores cheias da história, com 500 pessoas desalojadas Balanço Geral RS|Do R7 20/06/2025 - 13h32 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BR-153 está bloqueada pela Polícia Rodoviária Federal devido à enchente do Rio Jacuí, que ultrapassou a cota de inundação em Cachoeira do Sul. A cidade enfrenta uma das maiores cheias da história, com 500 pessoas desalojadas. A Defesa Civil monitora a situação, enquanto a água continua a subir, afetando também outras cidades do Rio Grande do Sul.