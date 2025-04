Ênio Santos de Almeida se defende das acusações sobre manipulação de resultados Atacante do Juventude se manifestou oficialmente, afirmando sua inocência e mostrando sua conduta correta ao longo de sua carreira Balanço Geral RS|Do R7 10/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h45 ) twitter

O jogador Ênio Santos de Almeida, do Juventude, está no centro de uma investigação sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro.

Suspeitas surgiram após um volume anormal de apostas para que ele recebesse um cartão amarelo em um jogo contra o Vitória.

Ênio se manifestou oficialmente, afirmando sua inocência e mostrando sua conduta correta ao longo de sua carreira.

Ele está tomando medidas judiciais para provar sua inocência e responsabilizar os que agiram de má-fé.

‌



O Juventude já o reintegrou ao time, e ele está disponível para o próximo jogo contra o Ceará.