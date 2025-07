Estado do RS registra 60 furtos ou roubos de celulares por dia A segurança pública investe em estratégias como drones e maior presença policial para combater o crime Balanço Geral RS|Do R7 31/07/2025 - 17h49 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h49 ) twitter

Apesar da queda nos roubos de celulares no Rio Grande do Sul, o estado ainda enfrenta uma média de 60 aparelhos roubados por dia. A segurança pública investe em estratégias como drones e maior presença policial para combater o crime. Casos como o de Fernanda, assaltada em Porto Alegre, destacam a necessidade de programas estaduais para bloqueio de dispositivos, ainda ausentes no RS.