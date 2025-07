Exposição fotográfica revive enchente histórica de 2024 Com foco no voluntariado e na resiliência da população, fotógrafos como Flávio e Rogério capturaram a tragédia e a solidariedade, mostrando beleza e esforço em meio ao desastre Balanço Geral RS|Do R7 28/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h25 ) twitter

A exposição na Praça da Alfândega, em Porto Alegre (RS), destaca a enchente de 2024, com 80 fotos em 18 painéis. Foca no voluntariado e na resiliência da população. Fotógrafos como Flávio e Rogério capturaram a tragédia e a solidariedade, mostrando beleza e esforço em meio ao desastre. A mostra, com 26 fotógrafos, segue até 7 de agosto, com futuras exibições em Pelotas (RS).