Falsa psicóloga atendia crianças com autismo e TDAH em Porto Alegre (RS) e região Sem formação ou registro no Conselho de Psicologia, ela usava o número de outra profissional Balanço Geral RS|Do R7 16/07/2025 - 14h35 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h35 )

Uma operação policial revelou que uma mulher atuava ilegalmente como psicóloga em Porto Alegre (RS) e cidades próximas, atendendo crianças com autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Sem formação ou registro no Conselho de Psicologia, ela usava o número de outra profissional. A investigação começou após uma mãe desconfiar da autenticidade dos recibos. A polícia encontrou documentos falsos e a operação continua em andamento.