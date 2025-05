Foco de gripe aviária é registrado no Rio Grande do Sul O prefeito de Montenegro destacou as medidas de isolamento e a colaboração com o Ministério da Agricultura para conter o surto Balanço Geral RS|Do R7 16/05/2025 - 16h49 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h49 ) twitter

O foco de gripe aviária em Montenegro, Rio Grande do Sul, gerou uma resposta rápida das autoridades locais e estaduais. O prefeito em exercício, Cristiano Braatz, destacou as medidas de isolamento e a colaboração com o Ministério da Agricultura para conter o surto. A situação afeta a economia local, especialmente as exportações de carne e ovos, com impactos significativos devido à suspensão das vendas para países como a China. As autoridades garantem que o consumo de carne e ovos não representa risco para a saúde humana, mas o foco está em controlar a disseminação do vírus e retomar as exportações.