Foragido por assalto a aeroporto de Caxias do Sul é preso em São Paulo A operação conjunta da Polícia Federal e da polícia local resultou na captura do criminoso, parte de uma facção criminosa Balanço Geral RS|Do R7 08/07/2025 - 14h15 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h15 )

Um dos foragidos do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul (RS), ocorrido em junho do ano passado, foi preso em Osasco, São Paulo. A operação conjunta da Polícia Federal e da polícia local resultou na captura do criminoso, parte de uma facção criminosa. O assalto resultou na morte de um sargento da Brigada Militar. Investigações revelaram detalhes sobre a quadrilha e suas conexões com outros grupos criminosos.