Funcionários denunciam condições precárias de trabalho no SAMU de Canoas (RS) Infestação de ratos e falta de manutenção em ambulâncias são algumas das acusações que colocam em risco a saúde pública Balanço Geral RS|Do R7 22/07/2025 - 17h08 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h08 )

Em Canoas (RS), funcionários do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) relatam condições precárias, como infestação de ratos e falta de manutenção em ambulâncias, colocando em risco a saúde pública. A empresa responsável nega as acusações, enquanto a prefeitura planeja novas instalações. O Ministério Público é acionado para investigar as denúncias e garantir a segurança dos profissionais e pacientes.