Furto de hidrômetros em Caxias do Sul (RS) gera prejuízo de R$ 120 mil no primeiro semestre Com 226 equipamentos furtados até julho, as autoridades reforçam o monitoramento para combater o crime

Balanço Geral RS|Do R7 15/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share