Grupo envolvido em morte de jovem por bala perdida é preso A ação cumpriu 41 ordens judiciais, resultando em quatro prisões e apreensão de armas Balanço Geral RS|Do R7 17/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h51 )

A Polícia Civil realizou uma operação contra uma facção criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. A ação cumpriu 41 ordens judiciais, resultando em quatro prisões e apreensão de armas. A facção é responsável por ataques que vitimaram jovens inocentes, incluindo uma estudante de 25 anos e um adolescente de 13 anos. As investigações continuam para desmantelar o grupo e aplicar medidas rigorosas.