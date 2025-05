Homem é detido após agarrar mulher em São Leopoldo (RS) Após ser alertada por um pedestre que testemunhou o crime, a Guarda Municipal conseguiu capturar o suspeito Balanço Geral RS|Do R7 19/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h09 ) twitter

Um homem foi detido na rodoviária de São Leopoldo (RS), após ser acusado de agarrar uma mulher na Avenida Mauá. A Guarda Municipal, alertada por um pedestre que testemunhou o crime, conseguiu capturar o suspeito que se escondeu no banheiro da rodoviária. Apesar da detenção, o homem foi liberado devido à ausência de um boletim de ocorrência da vítima, que não foi localizada. As autoridades pedem que a vítima se apresente para formalizar a denúncia, essencial para a investigação e possível responsabilização do suspeito. O comandante Tiago Saraiva fala sobre a importância do depoimento da vítima para o andamento do caso.