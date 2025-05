Homem é espancado até a morte na plataforma da Estação Anchieta Após uma fiscalização de rotina, um indivíduo sem cadastro atualizado foi removido do local e, mais tarde, retornou com cúmplices Balanço Geral RS|Do R7 14/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Porto Alegre (RS), Marlon Celso da Costa, um segurança terceirizado da CEASA, foi brutalmente espancado até a morte, na Estação Anchieta da Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre). O incidente ocorreu após uma fiscalização de rotina, na qual um indivíduo, sem cadastro atualizado, foi removido do local. Mais tarde, ele retornou com cúmplices, resultando no ataque fatal. A falta de controle de acesso e segurança na CEASA é abordada, com relatos de vigilantes que enfrentam riscos diários. A implementação de biometria é prometida, mas ainda não realizada.