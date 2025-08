Homem é morto a tiros em Canoas (RS) A perícia esteve no local analisando a cena do crime, onde foram registrados pelo menos 20 disparos Balanço Geral RS|Do R7 01/08/2025 - 18h02 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto a tiros em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A perícia esteve no local analisando a cena do crime, onde foram registrados pelo menos 20 disparos. Familiares e moradores estão abalados com o ocorrido. A polícia investiga a possibilidade de execução e busca câmeras de segurança para entender a dinâmica do ataque. A delegada Graziela lidera a investigação.