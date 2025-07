Homem é morto após suposto flerte com esposa de detento O crime ocorreu em 16 de maio, e a vítima, alvejada por diversos disparos, faleceu dois dias depois Balanço Geral RS|Do R7 31/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Santa Maria, um detento de Charqueadas (RS) ordenou a morte de um homem após um suposto flerte com sua companheira. O crime ocorreu em 16 de maio, e a vítima, alvejada por diversos disparos, faleceu dois dias depois. A polícia investiga o caso, destacando o envolvimento do presidiário com uma facção criminosa local. A mulher negou qualquer envolvimento, mas a sentença de morte foi decretada pelo Tribunal do Crime.