Homem é morto em ataque a tiros em boate no interior de Cerro Largo (RS) O crime, registrado por câmeras de segurança, está sendo investigado pela Polícia Civil, que suspeita de disputa por tráfico de drogas Balanço Geral RS|Do R7 05/08/2025 - 17h33 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 36 anos morreu após ser baleado em um ataque a tiros em uma casa noturna de Cerro Largo (RS). O crime, registrado por câmeras de segurança, está sendo investigado pela Polícia Civil, que suspeita de disputa por tráfico de drogas. O delegado Charles Nascimento lidera a investigação e já possui suspeitos. A vítima, um cliente do bar, não tinha envolvimento com crimes. O carro usado no ataque ainda não foi encontrado.