Homem é preso no RS em operação para impedir ataque a show da cantora Lady Gaga Além dele, 16 criminosos foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro acusados de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de celulares Balanço Geral RS|Do R7 05/05/2025 - 17h45 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h45 )

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e receptação de celulares durante um show em Copacabana, prendendo 16 criminosos.

Além disso, a polícia frustrou um plano de atentado à bomba, arquitetado por um homem no Rio Grande do Sul e um adolescente no Rio de Janeiro, que visava o show da cantora Lady Gaga.

A operação, que envolveu quatro estados, resultou na apreensão de 200 celulares, computadores e outros equipamentos.

A investigação destacou a importância de monitoramento e segurança na internet, alertando para a necessidade de especialização das forças policiais em crimes cibernéticos.