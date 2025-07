Homem preso por invadir casa já tinha sido preso e liberado no mesmo dia Com histórico de homicídio da própria filha, ele foi liberado novamente, gerando indignação sobre as brechas na legislação que permitem sua liberdade condicional

Balanço Geral RS|Do R7 28/07/2025 - 17h20

