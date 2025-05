Homem quebra mandíbula da irmã com tijolada em Porto Alegre (RS) Vítima obteve medida protetiva contra o agressor, mas teme por sua segurança e de sua família Balanço Geral RS|Do R7 07/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h00 ) twitter

Márcia Janete sofreu uma agressão brutal por parte de seu irmão, que quebrou sua mandíbula com um tijolo, após uma discussão sobre a conta de água.

O caso, que ocorreu no mesmo terreno onde ambos residem, no bairro de Cavalhada em Porto Alegre (RS), foi tratado pela Brigada Militar, inicialmente, como lesão corporal, apesar das graves consequências e do histórico criminal do agressor.

Márcia, que passou por cirurgia e obteve uma medida protetiva, questiona a falta de prisão em flagrante e teme por sua segurança e de sua família.

O advogado especialista em direito penal destaca a gravidade do crime no contexto familiar, sugerindo que deveria ser tratado como tentativa de homicídio.