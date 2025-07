Homem tenta matar companheira a marteladas em Caxias do Sul (RS) Ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira (28), resultando em ferimentos graves na cabeça e no corpo da vítima, que está hospitalizada Balanço Geral RS|Do R7 30/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h00 ) twitter

Homem de 38 anos foi preso em Caxias do Sul (RS) após tentar matar sua companheira a marteladas. O ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira (28), resultando em ferimentos graves na cabeça e no corpo da vítima, que está hospitalizada. A polícia agiu rapidamente, obtendo um mandado de prisão e detendo o suspeito. O caso é tratado como tentativa de feminicídio pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Caxias do Sul.