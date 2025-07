Idosa de 89 anos morre em incêndio no centro histórico de Porto Alegre (RS) A ação rápida de um vizinho evitou uma tragédia maior, salvando a irmã da vítima de 93 anos Balanço Geral RS|Do R7 14/07/2025 - 13h51 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h51 ) twitter

Uma idosa de 89 anos morreu em um incêndio no centro histórico de Porto Alegre (RS), enquanto sua irmã de 93 anos foi resgatada por um vizinho corajoso. O incêndio, possivelmente acidental, destruiu parte do imóvel. A ação rápida do vizinho evitou uma tragédia maior, salvando uma das irmãs. A sobrevivente está em recuperação, mas abalada pela perda. Bombeiros investigam as causas do incêndio e a adequação do plano de prevenção do prédio.