Incêndio em Caraá destrói casa e gera polêmica com CEEE Equatorial A empresa prometeu ressarcir os danos, mas não estipulou prazo Balanço Geral RS|Do R7 22/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h54 )

Um incêndio em Caraá, no litoral norte do RS, destruiu uma casa após um problema na rede elétrica. Moradores relatam que a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) Equatorial negou a presença de equipes no local no dia do incidente, mas evidências contradizem essa afirmação. A empresa prometeu ressarcir os danos, mas não estipulou prazo. A situação gerou indignação entre os afetados, que perderam eletrodomésticos e bens pessoais.