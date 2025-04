Incêndio em clínica de reabilitação deixa uma pessoa morta em Canoas (RS) As autoridades estão explorando várias hipóteses, incluindo falha elétrica ou descuido humano Balanço Geral RS|Do R7 15/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio devastador atingiu uma clínica de reabilitação em Canoas (RS), resultando na morte de um paciente.

As causas do fogo ainda estão sendo investigadas, com a perícia técnica trabalhando para determinar a origem e os danos estruturais. De acordo com informações, o incêndio começou em um dos quartos e se espalhou rapidamente, exigindo a evacuação urgente dos pacientes.

As autoridades estão explorando várias hipóteses, incluindo falha elétrica ou descuido humano, mas até o momento não há indícios de ação criminosa.