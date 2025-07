Jovem entra armado em escola e fere crianças em Estação (RS) O adolescente, que tem entre 16 e 17 anos, foi contido por um zelador e apreendido Balanço Geral RS|Do R7 08/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h00 ) twitter

Um adolescente armado com facão invadiu uma escola em Estação, no norte do Rio Grande do Sul, ferindo uma professora e três crianças, uma delas gravemente. O jovem, que tem entre 16 e 17 anos, foi contido por um zelador e apreendido. A cidade, com cerca de 6 mil habitantes, está em choque. A polícia investiga as motivações do ataque, que pode estar ligado a desafios online. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado.