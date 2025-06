Jovem morre ao tentar travessia na Ponte da Cooperação As chuvas intensas elevaram o nível do rio, causando danos à ponte e, possivelmente, contribuindo para o acidente Balanço Geral RS|Do R7 18/06/2025 - 14h05 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na região da Serra (RS), um jovem de 22 anos morreu após seu carro cair no Rio Caí, próximo à Ponte da Cooperação, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. As chuvas intensas elevaram o nível do rio, causando danos à ponte e, possivelmente, contribuindo para o acidente. Além disso, estradas bloqueadas e risco de deslizamentos complicam o trânsito na região, sem previsão de normalização.