Jovem que matou mulher a facadas é julgado na Serra Gaúcha Josiane dos Santos Rodrigues, de 33 anos, foi morta com 48 golpes de faca Balanço Geral RS|Do R7 22/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h46 )

O julgamento de Mateus Luiz de Oliveira, acusado de matar Josiane dos Santos Rodrigues com 48 facadas, ocorre hoje (22), em Bento Gonçalves (RS). O crime, ocorrido há dois anos, chocou a comunidade. O Ministério Público busca a condenação por homicídio qualificado, enquanto a defesa nega a autoria. A sentença é esperada até o final do dia, com possibilidade de pena de até 30 anos.